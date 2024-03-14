خمسة طرق فعالة لتجنب الجفاف وتعزيز الصحة خلال الشهر الفضيل

(MENAFN
- IPN) من إعداد مبادرة أبوظبي 360
يمثل اقتراب شهر رمضان المبارك الوقت المثالي للتأمل والتفكّر والتجديد، لا سيما مع الفوائد الصحية الكثيرة التي يوفرها الصيام، مما يجعل منه رحلة صحية شاملة على جميع الأصعدة الجسدية والنفسية والعاطفية.
ويعود الصيام في الشهر الفضيل بالعديد من الفوائد الصحية على الأفراد. وتسلط العديد من الأبحاث الضوء على دوره في تنظيم مستويات الكوليسترول وتعزيز الجهاز القلبي الوعائي والحد من الشهية المستمرة، مما يسهم في تخليص الجسم من السموم، وتنشيط الذهن والجسد، وتحفيز التغييرات الإيجابية في نمط الحياة المتّبع. كما وجدت بعض الدراسات أن الصيام يسهم في تعزيز الصفاء الذهني والمرونة العاطفية، إلى جانب تحسين المزاج والوظائف الإدراكية.
ولضمان المحافظة على وظائف الجسم بمستوياتها الأفضل، من الضروري شرب كميات كافية من السوائل خلال الشهر الفضيل. وتزيد احتمالية الإصابة بالجفاف خلال فترة الصيام، مما قد يؤدي إلى العديد من الآثار السلبية على الصحة الذهنية والبدنية. وتظهر علامات الجفاف في العديد من الأشكال مثل الصداع والخمول، مما يؤكد أهمية الحفاظ على مستويات سوائل الجسم خلال الشهر الفضيل.
وبالنظر إلى هذا التباين بين الفوائد الكبيرة للصيام ومخاطر الجفاف، تشارك مبادرة أبوظبي 360، بالتعاون مع اختصاصية التغذية المعتمدة الدكتورة منى مبارك، خمس طرق ذكية للحفاظ على مستويات الرطوبة وتعزيز الصحة خلال الصيام:
1. التركيز على أطباق الحساء الغنية بالعناصر الغذائية ضمن قائمة الإفطار: يسهم إدراج أطباق الحساء في وجبة الإفطار في ضمان الحفاظ على مستويات السوائل الجسم. ويحتوي الحساء على مستويات عالية من الماء، وتشير الأبحاث إلى أهميته في تعويض السوائل المفقودة وتوفير العناصر الغذائية للجسم من الخضروات والبروتينات. ويسهم بدء وجبة الإفطار بأطباق الحساء في تزويد الجسم بالسوائل وتحسين عملية الهضم، مما يضمن الحصول على وجبة مسائية غنية بالعناصر الغذائية.
2. التركيز على حجم الوجبات: إن الإفراط في تناول الطعام بعد وجبتي الإفطار والسحور يؤثر سلبياً على صحة الجسم، ويتعارض مع رحلة التأمل وتطوير الذات للفرد خلال الشهر الفضيل، لا سيما وأنه يتسبب بالتعب والنعاس والخمول. ويسهم تناول الطعام بأسلوبٍ صحي ومتوازن في الحد من الضغط على الجسم، ومنحه مستويات طاقة أفضل من تلك التي يحصل عليها عند تناول وجبات كبيرة دفعة واحدة.
3. اختيار وجبات سحور متوازنة للحفاظ على الطاقة: يُنصح بتناول وجبة سحور متوازنة خلال السحور للحفاظ على مستويات الطاقة في الجسم خلال فترة الصيام، بما في ذلك البروتينات الخالية من الدهون مثل الحليب والزبادي والبيض، أو الخيارات النباتية مثل البقوليات والفول والمكسرات، والتي تزود الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية. وتشير الدراسات إلى أهمية وجبات السحور المتوازنة في الحد من تقلبات الطاقة في الجسم وتعزيز الصحة العامة خلال شهر رمضان المبارك.
4. الاستهلاك الواعي للطاقة: يتوجب على الأفراد خلال الشهر الفضيل التركيز على خياراتهم للطعام والمشروبات للحفاظ على معدلات السوائل المثالية في أجسامهم. ومن الضروري الحد من الأطعمة المالحة وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، لا سيما وأنه يمكن لكليهما إحداث خلل في توازن السوائل في الجسم. وتسلط الأبحاث الضوء على أهمية تقليل تناول الكافيين والتركيز على المشروبات قليلة الصوديوم لتعزيز مستويات الرطوبة والصحة العامة.
5. تحقيق التوازن بين الأنشطة البدنية ومستويات السوائل في الجسم: إن الحفاظ على النشاط البدني أمرٌ مهم للصحة العامة خلال الشهر الفضيل، وبالتالي يتوجب الحفاظ على مستويات السوائل المثالية في الجسم أثناء التمارين الرياضية. وتمثل ممارسة أنشطة بدنية خفيفة بعد وجبة الإفطار أو قبل النوم عاملاً مهماً في تعزيز اللياقة البدنية دون إرهاق الجسم. كما أنه يتوجب عدم الإفراط في تناول الماء مباشرة بعد التمرين لمنع الشعور بعدم الارتياح والحفاظ على مستويات السوائل المناسبة.
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