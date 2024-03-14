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قائمة المتأهلين إلى دور الثمانية الكبار لدوري أبطال أوروبا

3/14/2024 8:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسدل الستار على منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2023-2024)، الأربعاء، بتأهل فريقي أتلتيكو مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.
والتحق فريقا أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند، بركب كل من المتأهلين، باريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، أرسنال الإنجليزي، برشلونة الإسباني.
وفي ما يلي نتائج مباريات الذهاب والإياب لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم:
نتائج مباريات الذهاب:
كوبنهاغن (الدنمارك) - مانشستر سيتي (إنجلترا) – (1-3)
لايبزيغ (ألمانيا) – ريال مدريد (إسبانيا) – (1-1)
باريس سان جيرمان (فرنسا) - ريال سوسييداد (إسبانيا) – (2-0)
لاتسيو (إيطاليا) - بايرن ميونخ (ألمانيا) – (1-0)
إنتر ميلان (إيطاليا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – (1-0)
أيندهوفن (هولندا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – (1-1)
نابولي (إيطاليا) - برشلونة (إسبانيا) – (1-1)
بورتو (البرتغال) - أرسنال (إنجلترا) – (1-0).
نتائج مباريات الإياب:
ريال سوسييداد (إسبانيا) - باريس سان جيرمان (فرنسا) – (1-2)
بايرن ميونخ (ألمانيا) - لاتسيو (إيطاليا) – (3-0)
مانشستر سيتي (إنجلترا) - كوبنهاغن (الدنمارك) - (3-1)
ريال مدريد (إسبانيا) - لايبزيغ (ألمانيا) - (1-1)
أرسنال (إنجلترا) - بورتو (البرتغال) - (1-0)، ركلات الترجيح (4-2)
برشلونة (إسبانيا) - نابولي (إيطاليا) - (3-1)
بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - أيندهوفن (هولندا) - (2-0)
أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - إنتر ميلان (إيطاليا) - (2-1)، ركلات الترجيح (3-2).

ملاعب

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