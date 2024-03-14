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مدير معهد القلب السابق في مصر يبرأ القهوة من أزمة اللاعب أحمد رفعت

3/14/2024 8:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، ومدير معهد القلب الأسبق في مصر جمال شعبان، أن القهوة بريئة تماما من التسبب في أزمة أحمد رفعت لاعب فيوتشر المصري.
وأوضح شعبان أن أقرب الأسباب التي تقف وراء الأزمة الصحية للاعب أحمد رفعت هو وجود خلل وراثي، ومتلازمة كهرباء القلب، التي اتضح أن اللاعب عانى منها قبل التعرض للأزمة الصحية الأخيرة.
وأضاف أن "لا أساس من صحة لما يروجه البعض بأن إصابته بهبوط حاد واضطرابات في عضلة القلب يرجع لتناول اللاعب كمية كبيرة من القهوة، لأنها لا تتسبب في الأعراض التي ظهرت على اللاعب، كما أن أضرار القهوة ومشروبات الطاقة لا تؤثر سلبا، أو تزيد إضرابات عضلة القلب إلا على الأشخاص في سن ما قبل البلوغ".
وأكد أن التاريخ المرضي لأسرة أحمد رفعت يشير إلى إصابة والده بنفس المرض والأعراض، ما كان سببا في وفاته، مضيفا أنه لا يعلم إذا كان والد اللاعب توفي قبل بلوغه سن الـ35 أم بعده.
كان اللاعب أحمد رفعت تعرض للإغماء أثر أزمة قلبية، أثناء مشاركته في مباراة فريقه فيوتشر أمام الاتحاد السكندري، قبل يومين، ما أدى إلى إلغاء المباراة، ونقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ملاعب


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