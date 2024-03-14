شاهد.. مدرب أتلتيكو مدريد يدخل في نوبة بكاء بعد بلوغ دور الثمانية في التشامبيونزليغ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبدى الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد سعادته بالإطاحة بإنتر ميلان والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز بركلات الترجيح 3-2 في إياب ثمن النهائي.وانتزع أتلتيكو بطاقة التأهل للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، من ضيفه إنتر ميلان، بفوزه عليه 3-2 بركلات الترجيح بعد فوزه في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بنتيجة 2-1 مساء أمس الأربعاء.



وعقب الفوز الماراثوني الذي حققه أصحاب الأرض على إنتر ميلان، دخل سيميوني في نوبة بكاء للتعبير عن فرحته ببلوغ للدور ربع النهائي من البطولة بعد الفوز الصعب على فريقه السابق كلاعب.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي: "أقول لجمهورنا شكرا. أكن الكثير من الاحترام والتقدير لمشجعينا. وصلنا إلى المباراة بعد تقديم مواجهتين سيئتين في بيلباو وفي قادش . ولكن شعرنا بدعم الجمهور الهائل. يلعب المشجعون دورا حاسما في ملعبنا.. الملعب قادنا للانتصار".

وتابع: "العودة لربع نهائي دوري الأبطال تبدو سهلة ولكنها ليست سهلة على الإطلاق".

وعن مواجهة الإنتر قال: "لعبنا أمام خصم مذهل وتألق فريقنا. مدافعونا قدموا مباراة استثنائية"، وامتدح سيميوني تحديدا لاعبيه ممفيس ديباي وأنخل كوريا وبابلو باريوس وروديجو ريكيلمي والحارس يان أوبلاك.

وأكمل أتلتيكو مدريد بذلك عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي للبطولة القارية المرموقة "التشامبيونز ليغ"، والتحق بركب كل من، باريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، أرسنال الإنجليزي، برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.

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