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إنتر ميامي يكشف طبيعة إصابة ميسي

3/14/2024 8:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي الأمريكي أن لاعب الفريق ليونيل ميسي يعاني من حمل عضلي زائد في الفخذ الأيمن، مشيراً إلى أنه قام باستبداله خلال إياب ثمن نهائي دوري أبطال الكونكاكاف أمام ناشفيل لتجنب المخاطرة.
وأوضح مارتينو في مؤتمر صحافي عقب المباراة التي انتهت بفوز إنتر ميامي 3-1 وتأهله إلى ربع النهائي بعدما كان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 2-2 "(ميسي) يعاني من حمل عضلي زائد في الفخذ الأيمن. لم تكن هناك حاجة للمخاطرة. حاولنا رؤية ما إذا كان سيتمكن من التحمل لفترة أطول ولكنه كان يشعر بالألم ولذا فضلنا أن يخرج من الملعب".
وقاد ميسي والأوروغواياني لويس سواريز إنتر ميامي للفوز، حيث افتتح سواريز التسجيل (ق8) بعد تمريرة من ميسي الذي أحرز الهدف الثاني (ق40) قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 49 ليحل محله الفنلندي روبرت تايلور الذي أحرز الهدف الثالث بعد تمريرة من سواريز (ق63).
وأشار مارتينو إلى أنه لا يعرف مدى خطورة إصابة ميسي ولكنه يعتقد أنه سيغيب عن مباراة الدوري الأمريكي أمام دي سي يونايتد السبت المقبل.

ملاعب

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