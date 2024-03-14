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مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

3/14/2024 8:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 14-3-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها لقاء ليفربول وسبارتا براج في إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2023-2024.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
فياريال X مارسيليا – 8.45 مساء - beIN Sports HD 6
جلاسكو رينجرز X بنفيكا – 8.45 مساء - beIN Sports HD 8
سلافيا براج X ميلان – 8.45 مساء - beIN Sports Connect
وست هام X فرايبورج – 8.45 مساء - beIN Sports HD 5
ليفربول X سبارتا براج – 11 مساء - beIN Sports HD 1
برايتون X روما – 11 مساء - beIN Sports HD 2
أتالانتا X سبورتينج لشبونة – 11 مساء - beIN Sports HD 3
باير ليفركوزن X كارباج أجدام – 11 مساء
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

فيكتوريا بلزن X سيرفيت – 8.45 مساء
فنربخشة X سانت جيلواز – 8.45 مساء - beIN Sports HD 9
باوك سالونيكا X دينامو زغرب – 8.45 مساء
أستون فيلا X أياكس أمستردام – 11 مساء - beIN Sports HD Xtra 1
كلوب بروج X مولده النرويجي – 11 مساء
ليل X شتورم جراتس – 11 مساء

ملاعب

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