شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في خان يونس والنصيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انتشل جثامين 10 شهداء من مدينة حمد، شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد انسحاب قوات الاحتلال منها.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أكد مراسل الجزيرة انتشال الفرق الطبية والأهالي جثامين 5 شهداء من مدينة حمد.
وفي سياق متصل، أفاد المراسل بقيام الجيش الإسرائيلي بقصف منزل ومركز لتوزيع المساعدات الإنسانية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما خلف 4 شهداء وعشرات الجرحى.
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