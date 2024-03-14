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شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في خان يونس والنصيرات

3/14/2024 8:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتشل جثامين 10 شهداء من مدينة حمد، شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد انسحاب قوات الاحتلال منها.


وفي وقت سابق اليوم الخميس، أكد مراسل الجزيرة انتشال الفرق الطبية والأهالي جثامين 5 شهداء من مدينة حمد.


وفي سياق متصل، أفاد المراسل بقيام الجيش الإسرائيلي بقصف منزل ومركز لتوزيع المساعدات الإنسانية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما خلف 4 شهداء وعشرات الجرحى.

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