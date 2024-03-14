الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1030 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 136 مسيرة خلال 24 ساعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1030عسكريا أوكرانيا وإسقاط 136 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت قواتنا مواقعها على طول خط المواجهة وصدت هجوما معاديا وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية، كما تم صد محاولة تسلل مجموعات تخريبية أوكرانية إلى بلدة سبوداريوشينو بمقاطعة بيلغورود الروسية الحدودية، وتم القضاء على 195 عسكريا وتدمير 5 دبابات وأسلحة وآليات عسكرية للعدو.



على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وسيطرت على تحصينات هامة وبلغت خسائر العدو 240 عسكريا و3 دبابات وغيرها من الآليات العسكرية والمدافع الغربية وتم تدمير مستودع للذخيرة.



على محور أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتم صد 8 هجمات معادية وبلغت خسائر العدو 410 عسكريين ومدرعات بينها "برادلي" أمريكية ومعدات وأسلحة ومدافع غربية ومحطة رادار AN/TPQ-36.



على محور جنوب دونيتسك صدت قواتنا 3 هجمات وتم القضاء على 125 عسكريا وتدمير معدات ومدافع للعدو.



على محور خيرسون حسنت قواتنا مواقعها على طول خط المواجهة وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا.

