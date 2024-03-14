البرلمان الأوروبي يدين تعطيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة

البرلمان الأوروبي يدين تعطيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة
التاريخ
3/14/2024 8:10:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
صدق البرلمان الأوروبي على قرار يدين بشدة تعطيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وندد القرار بمهاجمة إسرائيل لقوافل الإغاثة الإنسانية في غزة، كما دعا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.
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