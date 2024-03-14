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البرلمان الأوروبي يدين تعطيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة

3/14/2024 8:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صدق البرلمان الأوروبي على قرار يدين بشدة تعطيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وندد القرار بمهاجمة إسرائيل لقوافل الإغاثة الإنسانية في غزة، كما دعا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.













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