أفضل نوع بروتين على السحور- هل يمكن تناول اللحوم؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتقد البعض أن تناول اللحوم على السحور يساعده على الصيام دون الشعور بالجوع أو التعب العام الذي قد يتعرض له البعض خلال ساعات الصيام.أهمية البروتين على السحورأوضحت الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية، ضرورة تناول نوع من البروتين على السحور، لأن البروتين يتم تكسيره ببطئ ويتم هضمه ببطئ، حتى يصرفه الجسم، ما يساعد على منح الشعور بالشبع لفترة طويلة.



وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن البروتين أكثر العناصر الغذائية التي تدر نفعًا على الجسم في الصيام، لأنه يساهم في زيادة الشعور بالشبع لأطول وقت ممكن.



أفضل نوع بروتين على السحور

أشارت إبراهيم، إلى كيفية اختيار نوع البروتين الذي يتم تناوله على السحور، منوهة أن أفضل نوع بروتين للسحور هو البروتين النباتي، لأنه خالي من الدهون، لذا يكون مريح للمعدة، ويتم هضمه وامتصاصه ببطئ.



ولفتت إلى أن البيض هو أفضل نوع بروتين يمكن تناوله بعد البروتين النباتي، لأنه به نسبة دهون صحية يحتاجها الجسم.



وأكدت أخصائية التغذية العلاجية، أنه لا يفضل تناول اللحوم على السحور، لأنها تحتوي على دهون، حتى ولو كانت خالية من الدهون، فهي تحتوي على نسبة من 5 إلى 7% دهون بين الأنسجة، عطفا على أنها باهظة الثمن.

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