سامح شكري: رؤيتنا لوضع غزة تقوم على وقف النار وتوفير المساعدات

سامح شكري: رؤيتنا لوضع غزة تقوم على وقف النار وتوفير المساعدات
التاريخ
3/14/2024 8:10:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن رؤية بلاده للوضع في غزة تقوم على ضرورة وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات بكميات كافية.
وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس "إننا متفقون على منع استمرار الوضع العسكري والإنساني الذي يعيشه قطاع غزة وعدم توسع الصراع في المنطقة".
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