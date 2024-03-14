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سامح شكري: رؤيتنا لوضع غزة تقوم على وقف النار وتوفير المساعدات

3/14/2024 8:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن رؤية بلاده للوضع في غزة تقوم على ضرورة وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات بكميات كافية.


وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس "إننا متفقون على منع استمرار الوضع العسكري والإنساني الذي يعيشه قطاع غزة وعدم توسع الصراع في المنطقة".


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