محكمة إيطالية ترفض تسليم موقوف فلسطيني لإسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
روما/ PNN- محكمة إيطالية ترفض ترحيل الفلسطيني عنان كمال عفيف يعيش، الموقوف بتهمة "الإرهاب" والذي طلبت إسرائيل تسليمه لها.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن محكمة التمييز في مدينة لاكويلا، التي قبض على يعيش (37 عاما) فيها، يوم 29 يناير/ كانون الثاني الفائت، رفضت طلب إسرائيل تسليمه لها.
وجاء رفض المحكمة بعدما أخذت بعين الاعتبار ما طرحه محامو الدفاع بأن المطلوب تسليمه يعيش في اسرائيل يعني تعرضه للتعذيب الذي يتعارض مع حقوق الإنسان.
وستستمر محاكمة يعيش المتهم بالتخطيط لهجمات ضد إسرائيليين في إيطاليا.
وكان المؤيدون لفلسطين في إيطاليا دعوا خلال احتجاجاتهم ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة، لرفض طلب تسليم يعيش.
ومنذ اندلاع حرب الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر، صعّد الجيش الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، ما تسبب في مواجهات أسفرت عن استشهاد 433 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و700، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارًا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة باتت تعصف بعدد من المناطق، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
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