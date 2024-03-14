محكمة إيطالية ترفض تسليم موقوف فلسطيني لإسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) روما/ PNN- محكمة إيطالية ترفض ترحيل الفلسطيني عنان كمال عفيف يعيش، الموقوف بتهمة "الإرهاب" والذي طلبت إسرائيل تسليمه لها.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن محكمة التمييز في مدينة لاكويلا، التي قبض على يعيش (37 عاما) فيها، يوم 29 يناير/ كانون الثاني الفائت، رفضت طلب إسرائيل تسليمه لها.

وجاء رفض المحكمة بعدما أخذت بعين الاعتبار ما طرحه محامو الدفاع بأن المطلوب تسليمه يعيش في اسرائيل يعني تعرضه للتعذيب الذي يتعارض مع حقوق الإنسان.

وستستمر محاكمة يعيش المتهم بالتخطيط لهجمات ضد إسرائيليين في إيطاليا.

وكان المؤيدون لفلسطين في إيطاليا دعوا خلال احتجاجاتهم ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة، لرفض طلب تسليم يعيش.

ومنذ اندلاع حرب الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر، صعّد الجيش الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، ما تسبب في مواجهات أسفرت عن استشهاد 433 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و700، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارًا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة باتت تعصف بعدد من المناطق، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".​​​​​​​