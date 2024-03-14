مصر.. هبوط الدولار بعد تعرضه لضربة ثلاثية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انخفض سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرفية بمصر إلى دون مستوى 48 جنيها، وذلك في ظل 3 عوامل رئيسية.

وجاء الهبوط بسبب زيادة تحويلات المصريين من الخارج، مع إقبال المصريين على بيع الدولار في البنوك المصرية، والضربات الأمنية المستمرة لأباطرة العملة بالسوق السوداء، وسط توقعات أن يستمر هبوط الدولار في الفترة المقبلة.

وذكر موقع "اليوم السابع" أن الضربات الأمنية لعبت دورا مهما في القضاء على السوق المصرفية الموازية (السوداء)، حيث نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 120 مليون جنيه.

كما أكدت تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حول استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، استعادة الثقة الكاملة، وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.