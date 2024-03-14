Thursday, 14 March 2024 03:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البيت الأبيض: لا مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام سلاح نووي في أوكرانيا

3/14/2024 8:06:34 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 14 آذار ( بترا ) - قالت الولايات المتحدة، امس الأربعاء، إنها لم ترصد أي مؤشرات حول استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا ، وذلك بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين استعداده لنشرها بحال تعرضّت سيادة موسكو للتهديد ،بحسب واشنطن تايمز .
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار ، إن الخطاب الروسي بشأن الأسلحة النووية "متهور" منذ غزوها أوكرانيا في شباط 2022 ، ولم نرَ أي أسباب تدفعنا لتعديل وضعنا النووي، ولا أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي في أوكرانيا"، وذلك ردا على سؤال لصحافيين بشأن تصريحات بوتين.
وكررت بيار " سنواصل دعم أوكرانيا في دفاعها عن شعبها وأراضيها من العدوان الروسي".
--(بترا )
ب خ /س س
14/03/2024 08:21:45

MENAFN14032024000117011021ID1107976868

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث