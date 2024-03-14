البيت الأبيض: لا مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام سلاح نووي في أوكرانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 14 آذار ( بترا ) - قالت الولايات المتحدة، امس الأربعاء، إنها لم ترصد أي مؤشرات حول استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا ، وذلك بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين استعداده لنشرها بحال تعرضّت سيادة موسكو للتهديد ،بحسب واشنطن تايمز .

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار ، إن الخطاب الروسي بشأن الأسلحة النووية "متهور" منذ غزوها أوكرانيا في شباط 2022 ، ولم نرَ أي أسباب تدفعنا لتعديل وضعنا النووي، ولا أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي في أوكرانيا"، وذلك ردا على سؤال لصحافيين بشأن تصريحات بوتين.

وكررت بيار " سنواصل دعم أوكرانيا في دفاعها عن شعبها وأراضيها من العدوان الروسي".

--(بترا )

ب خ /س س

14/03/2024 08:21:45