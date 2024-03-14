البيت الأبيض: لا مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام سلاح نووي في أوكرانيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 14 آذار ( بترا ) - قالت الولايات المتحدة، امس الأربعاء، إنها لم ترصد أي مؤشرات حول استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا ، وذلك بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين استعداده لنشرها بحال تعرضّت سيادة موسكو للتهديد ،بحسب واشنطن تايمز .
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار ، إن الخطاب الروسي بشأن الأسلحة النووية "متهور" منذ غزوها أوكرانيا في شباط 2022 ، ولم نرَ أي أسباب تدفعنا لتعديل وضعنا النووي، ولا أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي في أوكرانيا"، وذلك ردا على سؤال لصحافيين بشأن تصريحات بوتين.
وكررت بيار " سنواصل دعم أوكرانيا في دفاعها عن شعبها وأراضيها من العدوان الروسي".
--(بترا )
ب خ /س س
14/03/2024 08:21:45
MENAFN14032024000117011021ID1107976868
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