طرق دبي تحذر : الغفوة لمدة 5 ثوان تعني قيادة عمياء لمسافة 180 متراً أو أكثر



حثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي سائقي المركبات على تجنب القيادة أثناء الشعور بالإرهاق أو النعاس خصوصاً في شهر رمضان المبارك، الذي تنخفض فيه معدلات التركيز عند بعض السائقين بسبب التغيرات التي تطرأ على الجسم نتيجة الصيام محذرة من أن الغفوة لمدة خمس ثوان هي عبارة عن قيادة عمياء لمسافة 180 متراً أو أكثر وفق دراسة أجراها المجلس الألماني للسلامة تم نشرها في العام 2020.

وتنفذ الهيئة حملة توعوية لإيصال الرسائل الإرشادية المهمة للسائقين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن الخطة السنوية لبرامج الهيئة وفعالياتها التوعوية المرورية المبنية على استراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي.

وحثت الهيئة السائقين على التحلي بفضائل ومزايا الشهر الكريم التي يجب أن تترك آثارها على سلوكيات الأفراد بما في ذلك الالتزام بقواعد المرور واحترام حقوق مستخدمي الطريق.

ونفذت الهيئة ضمن خططها التوعوية في استراتيجية السلامة المرورية خلال العام 2023 ما يزيد عن 270 فعالية توعوية شملت كافة أفراد المجتمع وذلك للمساهمة في تحقيق الغايات والأهداف الخاصة باستراتيجية السلامة المرورية ومن أبرزها أن "حياة كل إنسان فريدة وغير قابلة للتعويض، حيث ساهمت هذه الإجراءات في تحقيق مستهدفات مؤشرات أداء استراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي وخفض الوفيات بنسبة حوالي 93% خلال الفترة 2007 - 2023"، الأمر الذي جعل إمارة دبي واحدة من أفضل المدن عالمياً في مجال السلامة المرورية.

واعتمدت الهيئة العديد من الفعاليات التوعوية في شهر رمضان بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية وشركاء التوعية المرورية في إمارة دبي بهدف توصيل الرسائل التوعوية والإرشادية إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، من خلال الفعاليات الميدانية وقنوات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة ولشركاء التوعية المرورية.

كما طبعت الهيئة لافتات إعلانية عند مداخل خيام الإفطار المنتشرة في دبي، وتحتوي على رسائل توعوية للمشاة والسائقين، فيما تم طباعة النشرات التوعوية وتوزيعها ضمن وجبات الإفطار التي توزع على الفئات المستهدفة وأبرزها سائقي تاكسي دبي والحافلات العامة بالإضافة إلى سائقي الشاحنات وبعض مستخدمي الطريق، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة من بينها دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي وشركة داماك العقارية وشركة طوكيو مارين للتأمين ومعهد بن يابر لتعليم قيادة السيارات وشركة ترايستار.

وتعتمد الرسائل التوعوية في شهر رمضان على تنبيه السائقين إلى أهمية التركيز أثناء القيادة في كل الأوقات، وخصوصاً في شهر رمضان حيث يؤثر اختلاف مواعيد النوم والعمل في حالة التركيز عند الصائمين، وهو ما يظهر جلياً في تلك الأوقات التي يعود فيها الموظف من عمله، حيث ينخفض التركيز إلى أدنى مستوياته مما يؤثر على قدرة السائق لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، الأمر الذي يستدعي المزيد من الحذر والانتباه عند قيادة المركبة في الشهر الفضيل.

ودعت هيئة الطرق والمواصلات السائقين إلى تنظيم أوقاتهم بحيث يأخذون القسط الكافي من النوم قبل قيادة المركبة، وفي حالة الشعور بالنعاس أو الارهاق ينبغي ايقاف المركبة في مكان آمن والاستراحة لمدة قصيرة قبل استئناف القيادة، مشيراً إلى ضرورة ترك مسافة أمان كافية، والانتباه إلى أخطاء الآخرين للتمكن من تجنبها بالطريقة الآمنة، متمنيا ً للجميع صياماً مقبولاً وطريقا آمنا.

وأكدت الهيئة أنه سيتم تعديل حظر مرور الشاحنات خلال شهر رمضان على محور E11 من حدود الشارقة إلى تقاطع رقم 7 من شارع الشيخ زايد (مرورا بشارع الاتحاد وشارع الشيخ راشد وشارع الشيخ زايد )، بالإضافة إلى وسط المدينة في ديرة وبر دبي من الساعة 7:00 صباحاً إلى 11:00 مساء، بدلاً عن التوقيت (06:00 صباحاً – 10:00 مساءً)، بالإضافة إلى تعديل الحظر خلال الفترة الصباحية في الشوارع التي ينطبق عليها أوقات الحظر ثلاث مرات في اليوم، بحيث يبدأ الحظر من الساعة 07:30 صباحا وحتى الساعة 09:30 صباحا بدلاً عن التوقيت في بقية أيام السنة (06:30 – 08:30). ومن الساعة: 02:00 ظهراً حتى الساعة 04:00 عصراً بدلاً عن التوقيت في بقية أيام السنة (01:00 ظهراً – 03:00 عصراً) كما تم التأكيدعلى حظر مرور الشاحنات طوال أيام السنة في نفق الشندغةوجسر آل مكتوم والجسر العائم وجسر القرهود وجسر الخليج التجاري وجسر انفينتي ونفق المطار، وبالنسبة ليوم الجمعة فسوف يكون وقت الحظر في رمضان من الساعة 12:00 ظهراً الى 3:00 عصراً بدلاً من الساعة 1:00 ظهراً الى 3:00 عصراً.

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