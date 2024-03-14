بروكتر آند جامبل تمكّن رائدات الأعمال خلال النسخة الثالثة من "أكاديمية رائدات الأعمال"

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت بروكتر آند جامبل عن اختتام الدورة السنوية الثالثة لأكاديمية رائدات الأعمال بنجاح استثنائي. ويتمثل الهدف الأساسي من هذه المبادرة في توفير التدريب اللازم لتطوير أعمال الشركات التي تملكها أو تديرها السيدات، وتمكينهن من الارتقاء بأعمالهن إلى المستوى التالي.
واستعرض الحدث منهجاً متكاملاً يشمل جملة من المواضيع ذات الصلة، بما في ذلك بناء مهارات القيادة، وتنظيم وتنفيذ استراتيجية الأعمال، وتمكين الاستقلالية، وتعزيز مجالات التأثير والنفوذ، وتطوير استراتيجية بناء العلامة التجارية، والاستثمار في قدرات التكنولوجيا، واكتشاف فرص التعاون مع الشركات متعددة الجنسيات، ونمذجة الأعمال المالية، وتحسين عمليات المشتريات. وشارك في الدورات التدريبية ست عشرة مشاركة، حصلن على فرصة استثنائية للتواصل مع الشخصيات الرائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى إكتساب خبرات قيّمة ورؤى استشرافية هادفة في مجالات الأعمال الحيوية.
وشهد الحدث مجموعة من الفعاليات الاستثنائية، أهمها الكلمة الرئيسية التي ألقتها سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى الجلسة النقاشية التفاعلية التي ضمت شخصيات مؤثرة من شركة بروكتر آند جامبل وقادة بارزين في سوق الأعمال، بما في ذلك الدكتورة سوسن الماضي، المؤسس لشركة "Alignneficient"، ونادين مزهر، المؤسس المشارك لشركة "ثروة"، وحليمة جمعاني، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "كيبسونز"، وديما طحطح، رئيس قسم المبيعات لدى بروكتر آند جامبل، وإيهينوسن إبينوم، مدير أول قسم المشتريات لدى بروكتر آند جامبل. وأدارت سعاد شما، مدير أول للاتصالات المؤسسية لدى بروكتر آند جامبل مجموعة من الجلسات النقاشية، والتي جرى في إطارها تبادل الأفكار ووجهات النظر على نحو يساهم في استشراف مستقبل أفضل وأكثر ديناميكية لرائدات الأعمال.
وتعد هذه المبادرة جزءاً لا يتجزأ من التزام بروكتر آند جامبل المستمر بتحقيق التنوع والمساواة والشمول، وتوفير الدعم للشركات التي تملكها أو تديرها السيدات وتسريع مسار التقدم لتحقيق التوازن المتكامل بين الجنسين، بما يتماشى مع المحور الأساسي للهدف #5 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتجدر الإشارة إلى توفير هذه المحتويات التدريبية لأكثر من 500 سيدة في أكثر من 12 دولة حول العالم، ما وفّر لهن الفرصة لاكتساب المهارات والخبرات والمعارف الأساسية اللازمة لإطلاق مشاريعهن أو توسيع أعمالهن وضمان ازدهارها.
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