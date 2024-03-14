دائماً. باليرمو: بوما تحتفل بإطلاق حذاء كلاسيكي يمتد عبر الأجيال

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت الشركة العالمية بوما عن إطلاق حذاء "باليرمو" الجديد، الذي يجمع بين الراحة والأناقة في تشكيلة الشركة للأحذية والملابس في دول الخليج. أقيم حفل الإطلاق، الذي حمل اسم "فيلا باليرمو"، في فندق دبليو بدبي، بحضور شخصيات إعلامية ورياضية بارزة، وشركاء من دول الخليج للاحتفال بهذا الحدث البارز. تخلل الحفل عروض موسيقية حية، تجسد مفهوم "دولتشي فيتا" الإيطالي.
شهد الحدث مشاركة مجموعة متنوعة من الشركاء والرياضيين المميزين، حيث اجتمع نجوم أندية كرة القدم الشهيرة مانشستر سيتي وإيه سي ميلان، إلى جانب ممثلين من ويرهاوس جيم، اي اس دي في مدينة دبي الرياضية، وبادل برو. كما شارك عدد من الشخصيات الإعلامية البارزة في دبي، من بينهم لبنى جوهرجي، والمدونة نور ستارز، ومنشئة المحتوى عفراء الساطي، وبطل الكاراتيه طارق حميدي، إلى جانب آخرين.
تم إطلاق حذاء باليرمو في ديسمبر 2023، ويتميز ببصمة إيطالية استثنائية تتجذر في أسلوبه، مع تراث بوما العريق في عالم كرة القدم. يأتي هذا الحذاء ليحقق طموحات الشباب الذين يبحثون عن ملابس تجمع بين الراحة والأناقة الكلاسيكية، ما يوفر لهم مجالاً للتنوع والتفرد في اختياراتهم.
وفي تعليقه على حفل الإطلاق، قال المدير التنفيذي لشركة بوما في الشرق الأوسط، تانر سيس: "نحن متحمسون جداً لاستضافة مواهب مختلفة من دول الخليج، ووسائل الإعلام، والشركاء في حدث فيلا باليرمو. تسعى الشركة إلى مواصلة الابتكار في مجال الملابس لتلبية احتياجات العملاء، وذلك من خلال تقديم أحدث التكنولوجيا والاتجاهات، مع الحفاظ على الطابع الأصيل لبوما في كل منتج نقدمه."
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