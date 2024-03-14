هيونداي الإمارات تطلق سيارة سانتا في الجديدة كلياً : منفتحة لأفاق جديدة

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- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) أطلقت هيونداي الإمارات سيارتها سانتا في الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة كليًا في دبي، بمفهوم "الانفتاح للمزيد" الذي ينقل التحول الجذري للنموذج المتمركز على التصميم الجديد.
يعزز الجيل الخامس من "سانتا في" من جاذبية السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم الصديقة للمدينة وجاهزة للمغامرة مع مساحة معيشة رائدة في فئتها تشبه الشرفة أصبحت ممكنة بفضل قاعدة العجلات الأطول وفتحة الباب الخلفي الأكبر. كما تسمح قاعدة العجلات الأطول للطراز الجديد بتقديم مقاعد محسّنة للصف الثالث.
قال براين بارك، رئيس لشركة هيونداي موتور افريقيا والشرق الأوسط، المقر الرئيسي: "منذ ظهور الجيل الأول من سانتا في قبل 23 عامًا، فازت هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأيقونية بقلوب العديد العملاء في منطقتنا". "الهوية الجريئة والقوية لسيارة سانتا في الجديدة كليًا، والتي تشمل القدرات الخارجية والحضرية اللامحدودة، ستؤسس حضوراً لا مثيل له في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات متوسطة الحجم."
وقال سليمان الزبن، رئيس هيونداي الإمارات: "تؤكد هيونداي الإمارات من خلال إطلاق سيارة " سانتا في" الجديدة كلياً التزامها بتقديم حلول مبتكرة ومريحة ومستدامة لعملائها، وتأتي سيارة الدفع الرباعي الرائدة في فئتها عالمياً كشهادة على التزامنا الدائم بالتميّز. ويعكس شعارنا "افتح أبوابك للعالم" طموحنا لمنح العملاء تجربة فريدة تضمن رضاهم. ومن خلال طرح الجيل الخامس من " سانتا في" في سوق الإمارات العربية المتحدة، فإننا نستكمل السير على خطى القيادة الحكيمة للدولة نحو الاستدامة، واستشراف مستقبل تبرز فيه تقنيات التنقل الهيدروجيني وحلول التنقل الصديقة للبيئة لرفع المعايير في مجال التنقل."
التصميم الخارجي: يعكس حضور السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات الجريء والقوي اتجاه نمط الحياة الخارجي المتنامي
بالنسبة لأول تغيير كامل لطراز سانتا في منذ عام 2018، اعتمدت هيونداي موتور إستراتيجية تصميم غير عادية من خلال البدء من منطقة الباب الخلفي الموسعة لتسهيل الاستمتاع بالأماكن الخارجية بشكل أفضل ثم الانتقال إلى التصميم الخارجي.
يساعد الشكل الصندوقي والفعّال للطراز الجديد وقاعدة عجلاته الطويلة على إبراز حضور قوي في حين أن التصميم الخارجي القوي المصمم بدقة يتناسب تمامًا مع كل من الإعدادات الحضرية والطبيعة.
تعطي مقدمة سانتا في الجديدة بالكامل انطباعًا أوليًا قويًا بفضل غطاء المحرك المرتفع والمصابيح الأمامية على شكل حرف H والرفارف المحددة بشكل حاد. تستلهم المصابيح الأمامية على شكل حرف H وتصميم الستارة الأمامية السفلية الإلهام من شعار هيونداي لإنتاج صورة جريئة ومميزة.
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