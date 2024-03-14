منافسات نارية بالدوري الإسباني تشعل المنافسة على اللقب

يستضيف أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة، الأحد المقبل، في الجولة 29 من عمر منافسات الدوري الإسباني، في مباراة تحظى بأهمية كبيرة في صراع احتلال أحد المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، بفارق نقطة خلف جيرونا الوصيف، وبفارق 8 نقاط خلف الريال المتصدر، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 55 نقطة بفارق 6 نقاط خلف البارسا، وبفارق نقطتين أمام أتلتيك بيلباو، صاحب المركز الخامس.

ويمني برشلونة نفسه بخسارة أو تعادل الريال وجيرونا في مباراتيهما بهذه الجولة، وأن يفوز على أتلتيكو من أجل انتزاع المركز الثاني، وتقليص الفارق بينه وبين الميرينغي وإشعال المنافسة على لقب الدوري حتى الجولات الأخيرة.

في المقابل يرغب أتلتيكو مدريد هو الآخر في الفوز باللقاء من أجل الحفاظ على المركز الرابع المؤهل للعب في دوري الأبطال والاقتراب أكثر من المركز الثالث، خاصة وأن بيلباو ينتظر أي تعثر من أتلتيكو للانقضاض على المركز الرابع.

ويخوض أتلتيكو المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب تأهله لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، إثر فوزه المثير على إنتر ميلان الإيطالي بركلات الترجيح أمس الأربعاء في دور الـ16 للمسابقة القارية.

وفي ظل الرغبة المشتركة للفريقين في الفوز بالمباراة سيكون من الصعب التكهن باسم الفائز بهذا اللقاء، ولكن الأرقام الأخيرة تصب في مصلحة برشلونة، حيث هيمن الفريق الكتالوني على آخر 4 مواجهات جمعتهما، من خلال الفوز بها كلها.

في المقابل، يتطلع فريق ريال مدريد لحصد 3 نقاط جديدة عندما يواجه مضيفه أوساسونا، بعد غد السبت.

ويعتلي الريال قمة جدول الترتيب برصيد 69 نقطة بفارق سبع نقاط أمام جيرونا، الوصيف، وبفارق ثماني نقاط أمام غريمه التقليدي برشلونة.

ويسعى الريال لتحقيق الفوز من أجل استمرار أفضليته في جدول المسابقة، أو ربما زيادة الفارق بناء على نتائج المباريات الأخرى.

ويخشى كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال من الخسارة خاصة وأنها ستفتح الباب أمام جيرونا وبرشلونة لتقليص الفارق وإشعال المسابقة في الجولات المتبقية.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يملك أقوى خطي هجوم ودفاع في الدوري، وهو الأمر الذي سيصعب من مهمة أوساسونا في الخروج بنتيجة إيجابية من هذه المواجهة.

ولكن مع إيقاف جود بيلينجهام، هداف الفريق، سيعول الريال على فينيسيوس جونيورو ورودريجو وخوسيلو، الذين سجلوا 25 هدفًا فيما بينهم، ولم يتمكن الريال من تحقيق انتصارين متتاليين منذ فوزه على خيتافي 0/2 في الأول من فبراير الماضي، حيث أن الفريق حقق ثلاثة تعادلات وثلاثة انتصارات بعدها.

لذلك حرص أنشيلوتي على الاجتماع بلاعبيه وطالبهم بضرورة التركيز في هذه المباراة وتحقيق الفوز من أجل الاقتراب خطوة نحو التتويج بلقب الدوري.

ويفتقد أنشيلوتي لجهود إيدير ميليتاو وتيبو كورتوا وديفيد ألابا بسبب الإصابة بالإضافة لبيلينجهام الذي يغيب للإيقاف.

في المقابل يعلم أوساسونا أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق خاصة وأنه يواجه المرشح الأبرز لنيل لقب الدوري.

ومع ذلك يرفع فريق أوساسونا شعار التحدي في هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز وذلك في ظل الرغبة الأكيد لتحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يوجد في المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

ويواجه أوساسونا أزمة كبيرة حيث أن الفريق لم يسجل في آخر ثماني مباريات أكثر من هدف واحد، باستثناء مواجهة واحدة كانت أمام قادش عندما فاز بهدفين نظيفين.

يذكر أن فريق أوساسونا لم يسجل سوى 31 هدفًا هذا الموسم، منها 14 هدفا لأنتي بوديمير الذي سيكون مكمن خطورة الفريق أمام الريال.

ويتطلع جيرونا، الذي يقدم موسما استثنائيا، للحفاظ على المركز الثاني والاستمرار في صراع المنافسة على اللقب، عندما يواجه مضيفه خيتافي في ذات اليوم.

ويوجد جيرونا في المركز الثاني برصيد 62 نقطة، بفارق نقطة أمام برشلونة، لذلك لا يوجد أي فرصة لفقدان أي نقاط إذا أراد الاستمرار في الوصافة.

ويرغب جيرونا في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي للمرة الأولى منذ فوزه على سيلتا فيجو بهدف نظيف في يناير الماضي.

ومنذ ذلك الوقت تعرض جيرونا لـ 3 هزائم وتعادل في مباراة وفاز في 2.

في المقابل، يرغب فريق خيتافي في الثأر من خسارته في مباراة الدور الأول بثلاثية نظيفة، حيث يهدف لتحسين أوضاعه في جدول الترتيب، علمًا بأنه يحتل المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.

وفي بقية المباريات التي تقام السبت، يلتقي ريال مايوركا مع غرناطة وأتلتيك بيلباو مع ديبورتيفو ألافيس، وتفتتح مباريات هذه الجولة غدًا الجمعة حينما يلتقي ريال سوسيداد مع قادش.

وتستكمل منافسات هذه الجولة يوم الأحد المقبل حيث يلعب إشبيلية مع سلتا فيجو، فياريال مع فالنسيا، ولاس بالماس مع ألميريا، ورايو فاليكانو مع ريال بيتيس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز