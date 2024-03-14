10,414 مولوداً جديداً في 4 إمارات عام 2023

تزامنا مع اليوم الطفل الإماراتي التي تحتفي به الدولة في 15 من مارس في كل عام، كشفت مؤسسة الامارات للخدمات الصحية، أن عدد المواليد بلغ 10,414 مولوداً جديداً من الذكور والاناث في أقسام النساء والولادة بثمانية مستشفيات تابعة لها في إمارات الشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وذلك خلال العام 2023.

وكشفت المؤسسة أن إجمالي عدد حالات الولادة الطبيعية بلغ 6714 حالة، وذلك وفق البيانات الإحصائية من المنشآت المتمثلة بمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، ومستشفى أم القيوين، ومستشفى عبدالله بن عمران للنساء والولادة، ومستشفى الذيد، ومستشفى الفجيرة، ومستشفى دبا الفجيرة، ومستشفى كلباء، ومستشفى خورفكان، مشيرة إلى استخدام أحدث الإجراءات والمعايير لتعزيز صحة المرأة والطفل، مثل توفير جميع البيانات السريرية لمراحل الحمل ورعاية حديثي الولادة في الملف الصحي الإلكتروني للحالة وتطبيق نظام العلامات الحيوية للأجنة.

وأكدت المؤسسة على حرصها على تعزيز انسيابية حركة إصدار شهادات المواليد والوفيات وتسريع وتيرتها، وتوفير وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة، ورفع مستوى سعادة المتعاملين تجاه الخدمة المقدمة لهم، واستخدام الأنظمة الرقمية لإصدار الشهادات.

ولفتت إلى استخدام أحدث التطورات والابتكارات في مجال رعاية الأطفال الخدّج وحديثي الولادة بالإضافة إلى وضع حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجهها هذه الفئة العمرية وسبل مواجهتها، وكذلك عقد ورش العمل الهادفة إلى تعزيز مفهوم فن رعاية حديثي الولادة وتحسين الممارسات الحالية.

ويتم في المؤسسة استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال المراقبات الذكية كوسيلة استباقية للكشف المبكر عن التداعيات في حالة الأطفال الخدج لتحقيق التدخل الطبي السريع ومنع تفاقم الحالة، بالإضافة إلى بحث أحدث الوسائل العلاجية للعديد من الحالات المرضية في مختلف محاور طب حديثي الولادة.

وقالت المؤسسة: "بالنسبة لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة، توفر المرافق الصحية التابعة للمؤسسة الفحص الطبي للمواليد الجدد والتطعيمات (اللقاحات)، كما تقدم خدمات صحية تخصصية للأطفال في العيادات الخارجية للمستشفيات، وكذلك خدمة الكشف المبكر عن أمراض حديثي الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية والخلقية".

وأضافت: "يهدف البرنامج إلى الكشف المبكر عن أمراض حديثي الولادة، مع تقديم العلاج الفوري والمتابعة الدورية لتفادي الإعاقات الجسدية والعقلية والحد من الوفيات، ويشمل الفحص عدداً كبيراً من الأمراض الوراثية المختارة طبقا للمواصفات العالمية".

وأفادت أن ذلك يأتي في إطار تقديم أفضل الممارسات الصحية لجميع أفراد المجتمع وخصوصاً فئة الأطفال الذين يعتبرون ركيزة أساسية في المجتمع حيث تعمل بشكل مكثف على توفير الرعاية الصحية الشاملة والتي تستجيب لاحتياجاتهم الخاصة.





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