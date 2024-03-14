مكة وكيان ترافقان محمد صلاح في إعلان رمضاني جديد (صور)

ظهرت مكة وكيان ابنتي محمد صلاح نجم نادي ليفربول وقائد منتخب مصر، رفقة والدهما، في إعلان رمضاني جديد، لإحدى شركات المعمار الكبرى في مصر.

وظهر صلاح في الإعلان برفقة ابنتيه مكة وكيان، يتجولون بإحدى المناطق السكنية المروج لها، بينما قامت الفنانة المصرية إسعاد يونس بالأداء الصوتي للإعلان، حيث وجهت عدة رسائل محفزة، تحث على بذل الجهد، خاصة من جانب أصحاب المسؤولية، على غرار محمد صلاح كونه حامل شارة قيادة منتخب مصر.

وظهر صلاح رفقة ابنتيه مكة وكيان، اللتان جذبتا الأضواء لهما بقوة، وعرض الإعلان لقطات للاعب أثناء قيادته لمنتخب مصر نحو التأهل إلى بطولة كأس العالم 2018، بعد غياب سنوات طويلة للفراعنة عن المونديال، تحديدًا منذ نسخة عام 1990.

واعتاد محمد صلاح على الظهور في الحملات الإعلانية الخاصة بشهر رمضان على مدار السنوات الأخيرة، سواء لشركات الاتصالات، أو شركات المشروبات الغازية، أو الشركات العقارية كما هو الحال بالموسم الرمضاني الحالي.

لم يكن هذا الإعلان هو الأول لمكة محمد صلاح، ففي عام 2019 ظهرت الأبنة الأولى للاعب في إعلان رفقة والدها، لإحدى شركات النقل الكبرى، وشاركت مكة والدها في إعلان آخر، لإحدى شركات الاتصالات، ونجح الإعلان في تصدر "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير أثناء فترة عرضه، كما ظهرت زوجة صلاح معه في إعلان رمضان العام الماضي، الخاص بإحدى شركات الاتصالات.

وكان محمد صلاح تعرض للإصابة خلال مواجهة مصر وغانا في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، وسافر على أثرها إلى إنجلترا لاستكمال علاجه تاركًا معسكر الفراعنة في كوت ديفوار، ما عرضه لهجوم لاذع من قبل الجماهير، واتهمه البعض بالتخاذل وعدم تحمل المسؤولية كونه قائد المنتخب المصري.

وعلى الصعيد المحلي، يقدم محمد صلاح موسمًا مميزًا مع ليفربول، حيث توج مع الفريق الإنجليزي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وينافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي، والدوري الأوروبي، ووصل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشارك صلاح مع ليفربول خلال الموسم الحالي، في 30 مباراة بكل المسابقات، أحرز خلالها 19 هدفًا وصنع 10 أهداف.





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