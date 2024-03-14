الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين وبئر مياه في قبلان جنوب نابلس

الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين وبئر مياه في قبلان جنوب نابلس
التاريخ
3/14/2024 7:12:33 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غرفتين زراعيتين، وبئر مياه في بلدة قبلان جنوب نابلس.
وأفاد رئيس مجلس بلدي قبلان رياض عملة للوكالة الرسمية، بأن عددا من الجيبات الاحتلالية، وجرافة عسكرية اقتحمت القرية صباح اليوم، وهدمت غرفتين زراعيتين، وبئرا للمياه، تعود للمواطنين ذيب سليمان نجم، وخيري عيسى العملة.
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