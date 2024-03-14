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الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين وبئر مياه في قبلان جنوب نابلس

3/14/2024 7:12:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غرفتين زراعيتين، وبئر مياه في بلدة قبلان جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس بلدي قبلان رياض عملة للوكالة الرسمية، بأن عددا من الجيبات الاحتلالية، وجرافة عسكرية اقتحمت القرية صباح اليوم، وهدمت غرفتين زراعيتين، وبئرا للمياه، تعود للمواطنين ذيب سليمان نجم، وخيري عيسى العملة.

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