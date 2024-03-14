لليوم الثاني: مستعمرون يطلقون الرصاص صوب المنازل في جلبون شمال شرق جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- أطلق مستعمرون الرصاص الحي، اليوم الخميس، تجاه منازل المواطنين وإحدى المدارس في قرية جلبون شمال شرق جنين.
وأفاد رئيس المجلس القروي إبراهيم أبو الرب لـلوكالة الرسمية، بأن مستعمري "ميراف" المقامة فوق أراضي القرية،
ولليوم الثاني على التوالي، أطلقوا الرصاص بكثافة صوب منازل المواطنين، والمدرسة الأساسية،
أثناء دوام الطلبة، ما أثار حالة من الرعب.
وذكرت مصادر أمنية للوكالة الرسمية أن قوات الاحتلال اقتحمت
قرى وبلدات
جبع، وسيلة الظهر، والفندقومية، وصانور، والجربا، ومسلية، والزبابدة، ومحيط الجامعة العربية الأمريكية،
وشنت حملة تمشيط وتفتيش
واسعة وسيرت آلياتها في شوارعها،
في خطوة استفزازية،
دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.
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