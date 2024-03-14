لليوم الثاني: مستعمرون يطلقون الرصاص صوب المنازل في جلبون شمال شرق جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- أطلق مستعمرون الرصاص الحي، اليوم الخميس، تجاه منازل المواطنين وإحدى المدارس في قرية جلبون شمال شرق جنين.

وأفاد رئيس المجلس القروي إبراهيم أبو الرب لـلوكالة الرسمية، بأن مستعمري "ميراف" المقامة فوق أراضي القرية،

ولليوم الثاني على التوالي، أطلقوا الرصاص بكثافة صوب منازل المواطنين، والمدرسة الأساسية،

أثناء دوام الطلبة، ما أثار حالة من الرعب.

وذكرت مصادر أمنية للوكالة الرسمية أن قوات الاحتلال اقتحمت

قرى وبلدات

جبع، وسيلة الظهر، والفندقومية، وصانور، والجربا، ومسلية، والزبابدة، ومحيط الجامعة العربية الأمريكية،

وشنت حملة تمشيط وتفتيش

واسعة وسيرت آلياتها في شوارعها،

في خطوة استفزازية،

دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.