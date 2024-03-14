Thursday, 14 March 2024 03:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لليوم الثاني: مستعمرون يطلقون الرصاص صوب المنازل في جلبون شمال شرق جنين

3/14/2024 7:12:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- أطلق مستعمرون الرصاص الحي، اليوم الخميس، تجاه منازل المواطنين وإحدى المدارس في قرية جلبون شمال شرق جنين.

وأفاد رئيس المجلس القروي إبراهيم أبو الرب لـلوكالة الرسمية، بأن مستعمري "ميراف" المقامة فوق أراضي القرية،
ولليوم الثاني على التوالي، أطلقوا الرصاص بكثافة صوب منازل المواطنين، والمدرسة الأساسية،
أثناء دوام الطلبة، ما أثار حالة من الرعب.

وذكرت مصادر أمنية للوكالة الرسمية أن قوات الاحتلال اقتحمت
قرى وبلدات
جبع، وسيلة الظهر، والفندقومية، وصانور، والجربا، ومسلية، والزبابدة، ومحيط الجامعة العربية الأمريكية،
وشنت حملة تمشيط وتفتيش
واسعة وسيرت آلياتها في شوارعها،
في خطوة استفزازية،
دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

MENAFN14032024000205011050ID1107976540

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث