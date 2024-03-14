قيود فرنسية على شركات أسلحة إسرائيلية في ظل الحرب على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) باريس/PNN-وزارة الدفاع الفرنسية تفرض على شركات الأسلحة الإسرائيلية الحصول مسبقا على رخصة استيراد قبل مشاركتها في معرض الأسلحة "يوروستوري" في باريس، والشركات الإسرائيلية تعبر عن غضبها وتطالب بتدخل الحكومة الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن تشارك في معرض الأسلحة عشرات الشركات الأمنية الإسرائيلية، لتعرض منتجاتها من خلال أجنحة خاصة لكل شركة أو من خلال جناح كبير تقيمه شعبة الصادرات الأمنية في وزارة الأمن الإسرائيلية.

واعتبر مسؤولون في الصناعات الأمنية الإسرائيلية أن المطلب الفرنسي، الذي يأتي في ظل الحرب على غزة، مثير للغضب ويستوجب استيضاحا بمستوى سياسي، حسبما نقلت عنهم صحيفة "كَلْكَليست" الاقتصادية التابعة لمجموعة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس. ومعرض الأسلحة "يوروستوري" هو أحد أهم معارض الأسلحة في العالم.

أضافة المسؤول في إحدى شركات الصناعات الأمنية الإسرائيلية إنه "شاركت كثيرا في معارض كهذه ولم يكن هناك أبدا مطلب كهذا، الذي بكل بساطة يُخفض من مكانة إسرائيل. فمطلب الحصول على تصريح مسبق من السلطات من أجل استعراض منتجات في المعرض يوجه إلى دول ذات مستوى متدن وهذا مهين ولا يمكن المرور عليه مر الكرام".

وينظر جهاز الأمن الإسرائيلي إلى هذا المطلب الفرنسي على أنه محاولة لممارسة ضغوط على إسرائيل في أعقاب الحرب على غزة وفي ظل المعارضة والانتقادات الدولية الواسعة للحرب التي تشنها إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة الفرنسية بعد أن تعالت تهديدات من جانب بريطانيا حول خطوات ترمي إلى تقييد صادرات الأسلحة الإسرائيلية، إلى جانب تصريحات مشابهة أطلقها مسؤولون في دول أوروبية.