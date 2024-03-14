أزمات السير حديث مواقع التواصل.. استمع

(MENAFN
- Amman Net) بعد أن دعت إدارة السير المواطنين لإتباع قواعد السير واستخدام الطرق البديلة عوضا عن الطرق الرئيسية في أوقات الذروة للتقليل من الضغط والازدحام المروري.
لقي ذلك الخبر تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي
فعلق عبدالعزيز غيث: كله عشان تصغروا الشوارع عشان الباص السريع الي ما حد مستفيد منو.
وقال أحمد رحابشة: كله مأزم .. عمان بدها ١٠ جسور بالطول و١٠ أنفاق بالعرض وشيخ يقرأ عليها عشان تخف الأزمة.
ونشر محمود: اللي عينك عليه عيون الناس عليه ... الأزمة أصلا صارت بالطرق البديلة.
وأضاف رامي ابو السمن: وبالنسبة للي بكونوا حاطين شرطي على مخارج الطرق البديلة ليسكر السير فيها؟
وعلقت راما: الطرق الفرعية بكون على راس الشارع تبعها شرطي موقف السير وبمشي بس الشارع الرئيسي.
وقال سامر: انتوا عارفين انه الطرق البديلة بكون عليها أزمة أضعاف الطرق الرئيسية بس محدش داري غير اللي بروح منها.
ونشر كفاح بلبل: نتمنى على إدارة السير الإنتباه للتجمعات التجارية داخل المناطق السكنية حيث يكون الاصطفاف المزدوج وسد الطرق الرئيسية من أجل شراء الحاجيات شاكرين لكم جهودكم الرائعة في خدمة الوطن.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · أزمات السير حديث مواقع التواصل
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