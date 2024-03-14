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أزمات السير حديث مواقع التواصل.. استمع

3/14/2024 7:12:09 AM
(MENAFN- Amman Net) بعد أن دعت إدارة السير المواطنين لإتباع قواعد السير واستخدام الطرق البديلة عوضا عن الطرق الرئيسية في أوقات الذروة للتقليل من الضغط والازدحام المروري.

لقي ذلك الخبر تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي
فعلق عبدالعزيز غيث: كله عشان تصغروا الشوارع عشان الباص السريع الي ما حد مستفيد منو.

وقال أحمد رحابشة: كله مأزم .. عمان بدها ١٠ جسور بالطول و١٠ أنفاق بالعرض وشيخ يقرأ عليها عشان تخف الأزمة.

ونشر محمود: اللي عينك عليه عيون الناس عليه ... الأزمة أصلا صارت بالطرق البديلة.

وأضاف رامي ابو السمن: وبالنسبة للي بكونوا حاطين شرطي على مخارج الطرق البديلة ليسكر السير فيها؟

وعلقت راما: الطرق الفرعية بكون على راس الشارع تبعها شرطي موقف السير وبمشي بس الشارع الرئيسي.

وقال سامر: انتوا عارفين انه الطرق البديلة بكون عليها أزمة أضعاف الطرق الرئيسية بس محدش داري غير اللي بروح منها.

ونشر كفاح بلبل: نتمنى على إدارة السير الإنتباه للتجمعات التجارية داخل المناطق السكنية حيث يكون الاصطفاف المزدوج وسد الطرق الرئيسية من أجل شراء الحاجيات شاكرين لكم جهودكم الرائعة في خدمة الوطن.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · أزمات السير حديث مواقع التواصل

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