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القوات الأوكرانية تستهدف موقع تخزين اليورانيوم في محطة زابوروجيه النووية

3/14/2024 7:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استهدفت قوات كييف اليوم الخميس موقع تخزين اليورانيوم المنضّب في محطة زابوروجيه النووية بقذيفة سقطت على بعد خمسة أمتار من الموقع.
وجاء في بيان عن المحطة: "تواصل القوات الأوكرانية مهاجمة محطة زابورجيه الكهرذرية ومدينة إنيرغودار المحاذية، حيث ألقت مسيرة أوكرانية قذيفة سقطت قرب سياج موقع لتخزين اليورانيوم المنضب في المحطة".

وقال مدير المحطة يوري تشيرنيتشوك إن القذيفة سقطت على بعد خمسة أمتار من سياج موقع تخزين الوقود.
وأضاف: "خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المناوبون في المحطة زاروا موقع الاعتداء، وهم بصدد إخطار الوكالة بالحادث"، مشيرا إلى عدم تعرض موظفي المحطة لأي ضرر.

روسيا اليوم

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