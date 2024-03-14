القوات الأوكرانية تستهدف موقع تخزين اليورانيوم في محطة زابوروجيه النووية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استهدفت قوات كييف اليوم الخميس موقع تخزين اليورانيوم المنضّب في محطة زابوروجيه النووية بقذيفة سقطت على بعد خمسة أمتار من الموقع.
وجاء في بيان عن المحطة: "تواصل القوات الأوكرانية مهاجمة محطة زابورجيه الكهرذرية ومدينة إنيرغودار المحاذية، حيث ألقت مسيرة أوكرانية قذيفة سقطت قرب سياج موقع لتخزين اليورانيوم المنضب في المحطة".
وقال مدير المحطة يوري تشيرنيتشوك إن القذيفة سقطت على بعد خمسة أمتار من سياج موقع تخزين الوقود.
وأضاف: "خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المناوبون في المحطة زاروا موقع الاعتداء، وهم بصدد إخطار الوكالة بالحادث"، مشيرا إلى عدم تعرض موظفي المحطة لأي ضرر.
روسيا اليوم
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