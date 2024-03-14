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15 شهيدا في خان يونس منذ فجر الخميس

3/14/2024 7:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتشل جثامين 5 شهداء من مدينة حمد شمال خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

بدورها، قالت قناة الأٌقصى الفضائية إن جثامين 10 شهداء وصلت إلى مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس منذ فجر اليوم الخميس حتى اللحظة.


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