15 شهيدا في خان يونس منذ فجر الخميس
التاريخ
3/14/2024 7:11:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انتشل جثامين 5 شهداء من مدينة حمد شمال خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
بدورها، قالت قناة الأٌقصى الفضائية إن جثامين 10 شهداء وصلت إلى مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس منذ فجر اليوم الخميس حتى اللحظة.
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