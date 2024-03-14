رئيس بولندا يستبدل طائرته بأخرى قادما من واشنطن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "إنتريا" بأن الرئيس البولندي أندريه دودا سيعود من الولايات المتحدة على متن طائرة احتياطية وليست الطائرة الرئاسة البولندية لوجود خلل فيها.



وجاء في بيان الشركة: "في الولايات المتحدة، ظهرت بعض المشاكل في طائرة الرئيس البولندي. وتم اكتشاف عطل بسيط في طائرة بوينغ 737 الحكومية".

وأضاف البيان أن نظام المراقبة على متن الطائرة الرئاسية تعطل لذلك سيعود دودا على متن طائرة احتياطية.



وفي الوقت نفسه، فإن عطل الطائرة لا يغير من جدول أعمال الرئيس البولندي، حيث من المقرر أن يزور بروكسل اليوم الخميس، حيث يلتقي الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ.



وزار دودا واشنطن، حيث التقى بصحبة رئيس الوزراء دونالد توسك الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء الماضي.

RT