توقيع اتفاقيات لدعم 93 شركة صناعية ضمن برنامج تسريع الصادرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- جرى في غرفة صناعة الأردن، الخميس، توقيع اتفاقيات مع 93 شركة صناعية ضمن برنامج تسريع الصادرات/ المرحلة الأولى، والتي تتمثل بإعداد دراسات سوقية معمقة لأسواق دولية وإقليمية مستهدفة من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لتلك الشركات، برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.
وتأتي هذه الجهود كجزء لا يتجزأ من تنفيذ المرحلة الأولى لبرنامج تسريع الصادرات الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة والتموين في إطار الاستراتيجية الوطنية للتصدير بالتعاون مع شركة بيت التصدير في تشرين الثاني من العام الماضي بقيمة تبلغ خمسة ملايين دينار.
وقال الشمالي خلال حفل التوقيع، إن الحكومة تولي قطاع الصناعة جل الرعاية والاهتمام إضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج والسياسات الهادفة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وأضاف أن برنامج تسريع الصادرات جاء تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للتصدير ويستهدف مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي في جميع محافظات المملكة في الحصول على المعلومات اللازمة بشأن الأسواق المستهدفة وزيادة قدرتها التنافسية وجاهزيتها التصديرية.
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين أساسيتين؛ المرحلة الأولى تتمثل في دعم دراسات السوق، والمرحلة الثانية تتمثل في دعم تنفيذ خطة التصدير للمنشآت الصناعية في الأسواق المستهدفة.
MENAFN14032024000208011052ID1107976533
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.