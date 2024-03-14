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توقيع اتفاقيات لدعم 93 شركة صناعية ضمن برنامج تسريع الصادرات

3/14/2024 7:11:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- جرى في غرفة صناعة الأردن، الخميس، توقيع اتفاقيات مع 93 شركة صناعية ضمن برنامج تسريع الصادرات/ المرحلة الأولى، والتي تتمثل بإعداد دراسات سوقية معمقة لأسواق دولية وإقليمية مستهدفة من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لتلك الشركات، برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.
وتأتي هذه الجهود كجزء لا يتجزأ من تنفيذ المرحلة الأولى لبرنامج تسريع الصادرات الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة والتموين في إطار الاستراتيجية الوطنية للتصدير بالتعاون مع شركة بيت التصدير في تشرين الثاني من العام الماضي بقيمة تبلغ خمسة ملايين دينار.
وقال الشمالي خلال حفل التوقيع، إن الحكومة تولي قطاع الصناعة جل الرعاية والاهتمام إضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج والسياسات الهادفة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وأضاف أن برنامج تسريع الصادرات جاء تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للتصدير ويستهدف مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي في جميع محافظات المملكة في الحصول على المعلومات اللازمة بشأن الأسواق المستهدفة وزيادة قدرتها التنافسية وجاهزيتها التصديرية.
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين أساسيتين؛ المرحلة الأولى تتمثل في دعم دراسات السوق، والمرحلة الثانية تتمثل في دعم تنفيذ خطة التصدير للمنشآت الصناعية في الأسواق المستهدفة.













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