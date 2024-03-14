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الاتحاد الأوروبي: هناك مناطق في غزة تشهد مجاعة بالفعل

3/14/2024 7:11:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي يانيز لينارتشيتش، إن هناك مناطق في قطاع غزة تشهد مجاعة بالفعل.


وأضاف لينارتشيتش أن إسقاط المساعدات جوا أو تدشين ممر بحري لن يغني عن فتح طرق برية لإيصال المساعدات إلى غزة.

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