الاتحاد الأوروبي: هناك مناطق في غزة تشهد مجاعة بالفعل

الاتحاد الأوروبي: هناك مناطق في غزة تشهد مجاعة بالفعل
التاريخ
3/14/2024 7:11:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي يانيز لينارتشيتش، إن هناك مناطق في قطاع غزة تشهد مجاعة بالفعل.
وأضاف لينارتشيتش أن إسقاط المساعدات جوا أو تدشين ممر بحري لن يغني عن فتح طرق برية لإيصال المساعدات إلى غزة.
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