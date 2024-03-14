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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

3/14/2024 7:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.22 بالمئة إلى مستوى 2499 نقطة.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1697 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 30 شركة أظهرت ارتفاعا بأسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 22 شركة، واستقرت أسعار أسهم 36 شركة أخرى.

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