بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.22 بالمئة إلى مستوى 2499 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1697 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 30 شركة أظهرت ارتفاعا بأسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 22 شركة، واستقرت أسعار أسهم 36 شركة أخرى.
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