الجامعة العربية تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت الجامعة العربية إلى العمل المشترك على الصعيدين العربي والأوروبي، ومع جميع الأطراف الأخرى، لتحويل فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام تستضيفه إسبانيا إلى واقع في أقرب فرصة ممكنة، لتحقيق حل الدولتين وإيجاد أفق سياسية للفلسطينيين في المرحلة المقبلة.



جاء ذلك خلال استقبال أمين عام الجامعة العربية أبو الغيط اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس الذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة ضمن جولة في المنطقة.



وألقى "ألباريس" كلمة أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين تناولت الحرب على قطاع غزة وأولوية وقف إطلاق النار.



وأكد أولوية وقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام في قطاع غزة، والحفاظ على الوحدة والاتصال الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في أقرب الآجال.



بترا