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لافروف: سياسة روسيا الخارجية تقوم على مصالحها الوطنية لا الدورات الانتخابية

3/14/2024 7:09:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن نهج السياسة الخارجية الروسي يحمل طابعا استراتيجيا ويقوم على مصالح الدولة والشعب، لا على الدورات الانتخابية كما في الغرب "الديمقراطي".
وقال لافروف بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الأكاديمية الدبلوماسية لدى وزارة الخارجية الروسية: "نهجنا على الساحة الدولية لا يحمل طابعا انتهازيا بل هو استراتيجي وطويل الأمد. هذا ما أكده مرة أخرى الرئيس فلاديمير بوتين بوضوح مؤخرا. نهجنا يقوم على المصالح الوطنية الأساسية لبلادنا وسائر شعوب روسيا، وليس على الدورات الانتخابية، كما في العديد مما يسمى بالبلدان "الديمقراطية" في الغرب".


وأضاف أن سياسة الرئيس بوتين تحظي بأكبر دعم ممكن من المواطنين الروس، معربا عن ثقته بأن الانتخابات الرئاسية المرتقبة في روسيا ستؤكد ذلك.

RT

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