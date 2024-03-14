لافروف: سياسة روسيا الخارجية تقوم على مصالحها الوطنية لا الدورات الانتخابية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن نهج السياسة الخارجية الروسي يحمل طابعا استراتيجيا ويقوم على مصالح الدولة والشعب، لا على الدورات الانتخابية كما في الغرب "الديمقراطي".
وقال لافروف بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الأكاديمية الدبلوماسية لدى وزارة الخارجية الروسية: "نهجنا على الساحة الدولية لا يحمل طابعا انتهازيا بل هو استراتيجي وطويل الأمد. هذا ما أكده مرة أخرى الرئيس فلاديمير بوتين بوضوح مؤخرا. نهجنا يقوم على المصالح الوطنية الأساسية لبلادنا وسائر شعوب روسيا، وليس على الدورات الانتخابية، كما في العديد مما يسمى بالبلدان "الديمقراطية" في الغرب".
وأضاف أن سياسة الرئيس بوتين تحظي بأكبر دعم ممكن من المواطنين الروس، معربا عن ثقته بأن الانتخابات الرئاسية المرتقبة في روسيا ستؤكد ذلك.
RT
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