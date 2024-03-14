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3 أمور يجب أخذها بعين الاعتبار عند شراء التمور

3/14/2024 6:12:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عبر منشور توعوي على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" من شراء التمور التي بها تغيّر في الرائحة واللون، وكذلك التمور التي يظهر بها أي أعفان.
كما نوّهت إلى تجنب شراء التمور المكشوفة والمعرضة للغبار والحشرات، بالإضافة إلى التأكد من خلوها من الحشرات في الدخل وبين الحبات مثل السوس والنمل، والحرص على شراء التمور الخالية من الثقوب والنخور.
وأضافت بالحرص على شراء التمور التي تحتوي على بطاقة بيان مثبتة على عبوات التمور، مع الحرص على قراءتها للتأكد من تاريخ صلاحيتها.




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