3 أمور يجب أخذها بعين الاعتبار عند شراء التمور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عبر منشور توعوي على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" من شراء التمور التي بها تغيّر في الرائحة واللون، وكذلك التمور التي يظهر بها أي أعفان.
كما نوّهت إلى تجنب شراء التمور المكشوفة والمعرضة للغبار والحشرات، بالإضافة إلى التأكد من خلوها من الحشرات في الدخل وبين الحبات مثل السوس والنمل، والحرص على شراء التمور الخالية من الثقوب والنخور.
وأضافت بالحرص على شراء التمور التي تحتوي على بطاقة بيان مثبتة على عبوات التمور، مع الحرص على قراءتها للتأكد من تاريخ صلاحيتها.
MENAFN14032024000208011052ID1107976331
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.