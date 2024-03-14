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الكواليت يتوقع استقرار أسعار اللحوم محليا بعد نحو 7-10 أيام من شهر رمضان

3/14/2024 6:12:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت ارتفاع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة بين نصف دينار إلى دينار في السوق المحلية.
وقال الكواليت لـ"الوكيل الإخباري"، إن ارتفاع الطلب على اللحوم قبيل شهر رمضان بالتزامن مع بدء الموسم وقلة العرض وارتفاع أجور الشحن بنحو 20% بالإضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم الرومانية في بلد المنشأ ساهمت في ارتفاع الأسعار محليا.
وأضاف أن سعر كيلو اللحم البلدي تتراوح بين 9-13 دينارا وحسب نوع الخروف (رمسي، عبور، أوزان كبيرة)، فيما تتراوح أسعار اللحوم الرومانية (الخروف) محليا بين 8-9 دنانير بارتفاع عما كانت عليه قبل نحو شهر بنحو نصف دينار على دينار، والعجل الروماني بين 6 و7 دنانير للكيلو وحسب الوزن.
وأشار الكواليت إلى أن الطلب سيستقر بعد مرور 7-10 أيام من شهر رمضان وهو ما سيعمل على استقرار الأسعار ومن ثم تراجعها بسبب قلة الطلب وزيادة العرض.
وتوقع أيضا اتخاذ قرار بشأن فتح باب التصدير للخروف البلدي إلى دول الخليج منذ نحو شهرين مع نهاية آذار الحالي، مؤكدا اعتماد مربي المواشي على التصدير بسبب المنافسة غير العادلة محليا مع استيراد اللحوم من 18 منشأ حول العالم وتنوع المصادر وانخفاض أسعارها.
وكانت وردت ملاحظات لـ"الوكيل الإخباري"، من قبل مواطنين حول ارتفاع أسعار اللحوم بالتزامن مع حلول شهر رمضان.













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