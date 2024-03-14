هام للطلبة .. الإفتاء الأردنية توضح حكم الإفطار في رمضان بسبب الامتحانات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال "هل يجوز الإفطار أيام الامتحانات بسبب الدراسة"؟



وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إنه " لا يجوز الإفطار بسبب الامتحانات وأن الصوم ركن من أركان الإسلام، فرضه الله على المسلمين".

وأضافت " أشار القرآن الكريم إلى الأعذار التي تبيح الفطر، قال الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) البقرة/ 184."



وتابعت "فلا يعد تقديم الامتحانات أثناء شهر رمضان عذراً مبيحا للفطر، فلا بد أن ينوي الطالب الصيام ويشرع فيه، ويجتهد في دراسته، فإن بلغ به الأمر أثناء النهار مشقة خارجة عن المعتاد أفطر حينها، سائلين الله عز وجل لطلابنا التوفيق والنجاح. والله تعالى أعلم ".