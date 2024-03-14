صحيفة أمريكية تشير إلى أسلحة روسية ستشكل تحديا خطيرا للجيش الأوكراني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة The War Zone الأمريكية أن القنابل الروسية الجديدة ستشكل تحديا خطيرا للجيش الأوكراني.



وجاء في منشور للصحيفة:"القنابل الانزلاقية الحائمة الروسية الجديدة التي يمكن إطلاقها من قاذفات القنابل أو من منصات إطلاق الصواريخ تشكل تحديا خطيرا للقوات الأوكرانية، هذه القنابل يمكن مقارنتها من حيث الفاعلية مع قنابل FAB-250، وتم تجهيزها بتقنيات تحميها من تأثيرات منظومات الحرب الإلكترونية، وتمكنها هذه التقنيات من استقبال إشارات GPS وGLONASS دون أن يتم التشويش على هذه الإشارات".



وأضاف المنشور:"هذه القنابل لم تحصل على أجنحة لتستطيع المناورة في الجو فحسب، بل حصلت على محركات نفاثة وخزانات وقود لهذه المحركات، وبالتالي فإن نطاق استخدامها ازداد من 40-60 كلم إلى 80-95 كلم، أي أن طائرات سلاح الجو الروسية بات بإمكانها تدمير المواقع المعادية دون الدخول في منطقة تغطية أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية".

وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الأسلحة قادرة على تدمير الأهداف المعادية بدقة كبيرة، وستوفر للجيش الروسي قدرات أكبر على المواجهة دون الحاجة لاستخدام أسلحة بعيدة المدى ومرتفعة التكلفة.

RT