جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على جنوب لبنان

MENAFN - Al Wakeel News)شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي غارتين على محيط بلدة كونين جنوبي لبنان، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة في لبنان.

وقال مراسل الجزيرة بوقت مسبق من اليوم ان صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل.



وأفاد المراسل بسماع صفارات الإنذار تدوي في بلدة كفار بلوم في إصبع الجليل قرب الحدود مع لبنان.

