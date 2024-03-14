جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي غارتين على محيط بلدة كونين جنوبي لبنان، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة في لبنان.
وقال مراسل الجزيرة بوقت مسبق من اليوم ان صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل.
وأفاد المراسل بسماع صفارات الإنذار تدوي في بلدة كفار بلوم في إصبع الجليل قرب الحدود مع لبنان.
MENAFN14032024000208011052ID1107976327
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.