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الكرك: تربية القصر تطلق حملة لزراعة 10 ملايين شجرة

3/14/2024 6:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء القصر حملة تشجير في إطار المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة.


وقال مدير التربية الدكتور علي الفقرا إن المبادرة تأتي تماشيا مع الرؤى الملكية نحو أردن أخضر بهدف زيادة الرقع الخضراء والقضاء على التصحر، مؤكدا ضرورة الاهتمام بزراعة الحدائق المدرسية بمختلف أنواع الأشجار مع الاهتمام بها على المدى البعيد لضمان ديمومتها.


وأضاف إن إطلاق مثل هذه المبادرات يعزز من العمل التشاركي بين الطالب والمعلم داخل البيئة المدرسية، مبينا أهمية زراعة الأشجار بمختلف أنواعها لدورها الكبير في التوازن البيئي والحصول على مناظر ذات طابع جمالي.


بدوره، أكد مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة، أهمية الدور التشاركي بين وزارتي الزراعة والتربية والتعليم الذي يحتاج إلى تكاتف الجهود لإنجاح مثل هذه المبادرات الزراعية.

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