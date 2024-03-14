تجنّب الحلويات الرمضانية.. ماذا تأكل بين الإفطار والسحور؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تخفي الحلويات الرمضانية وراء مذاقها اللذيذ مجموعة من الأضرار، مثل زيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر بالدم، نظرًا لسعراتها الحرارية العالية واحتوائها على نسبة مرتفعة من السكريات والدهون.1- المكسراتتحتوي المكسرات على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3، التي تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب، بفضل قدرتها على خفض مستويات الكوليسترول الضار بالدم.وتتميز المكسرات أيضًا باحتوائها على الألياف، التي تساعد على كبح الشهية وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج والتحكم في مستويات السكر بالدم.



ولضمان الاستفادة من المكسرات، يجب ألا تزيد الكمية المستهلكة منها عن 28 جرامًا، وهو ما يعادل حجم قبضة اليد، مع مراعاة الابتعاد عن الأنواع المملحة، لأنها ترفع ضغط الدم وتحبس السوائل في الجسم.



2- الزبادي بالفواكه الطازجة

يقلل الزبادي من الشعور بالعطش أثناء الصيام، كما يحتوي على مادة البروبيوتيك، التي تحافظ على التوازن البكتيريا في الأمعاء، بالإضافة إلى غناه بالبروتين والكالسيوم والبوتاسيوم.

ولتعزيز القيمة الغذائية للزبادي، يفضل تناوله بجانب الفواكه الطازجة، لاحتوائها على السكريات الصحية، التي تغني عن تحليته بالسكر الأبيض.



3- الشوكولاتة الداكنة

من الحلويات الصحية لجسم الإنسان في رمضان، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من الكاكاو، الذي يشكل 70% من قيمتها الغذائية، حيث يساعد على خفض الضغط المرتفع وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



4- التفاح

مصدر غني بالألياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، كما يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على مكافحة الشوارد الحرة بالجسم، مما يقلل من فرص الإصابة بالسكري والسرطان وأمراض القلب.

ويمكن إضافة ملعقة من عسل النحل إلى شرائح التفاح الطازج، لإكسابها نكهة مميزة ورفع قيمتها الغذائية.



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