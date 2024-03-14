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قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا بالضفة الغربية

3/14/2024 6:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية ليلة أمس بينهم أسرى سابقون، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين في الضفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 7585 فلسطينيا.


وأضاف النادي في بيان أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل وأريحا، فيما جرت عمليات اعتقالات متفرقة في محافظات قلقيلية وبيت لحم والقدس، رافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.


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