هل التمر الهندي يرفع السكر؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعد التمر الهندي من المشروبات الرمضانية المفضلة عند الكثيرين، نظرًا لمذاقه اللذيذ واحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم.ومع ذلك، يتساءل بعض المصابين بداء السكري عن إمكانية شرب التمر الهندي خلال شهر رمضان المبارك، خوفًا من أن يكون له تأثيرات سلبية على صحتهم.



في هذا الصدد، قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، إن مرضى السكري ليسوا ممنوعين من تناول عصير التمر الهندي، بشرط تحضيره بطريقة صحية واستهلاكه باعتداله.



وأكدت ليندا أن التمر الهندي لا يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز بالدم لدى مرضى السكري، ما لم يكن مضافًا إليه السكر الأبيض عند التحضير.



وأضافت استشاري التغذية العلاجية أن التمر الهندي بدون سكر يحفز الجسم على إفراز إنزيم، يساعد بدوره على تقليل امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء، مما يحافظ على توازن الجلوكوز بالدم.



ونقلًا عن بيانات منشورة في مجلة "علوم الأغذية والتكنولوجيا"، يعتبر التمر الهندي من الأغذية ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مما يعني أنه لا يتسبب في ارتفاع سكر الدم إطلاقًا.



ويتميز التمر الهندي باحتوائه على نسبة جيدة من معدن المغنسيوم، الذي يلعب دورًا كبيرًا في ضبط سكر الدم، عن طريق زيادة حساسية الإنسولين بالجسم، وفقًا لموقع "Livestrong".



وأوضحت أن التمر الهندي يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السكري، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من معدن البوتاسيوم، الذي يساهم في:

- تنشيط الدورة الدموية.

- تنظيم ضربات القلب.

- تقوية عضلة القلب.

- الحفاظ على توازن السوائل بالجسم.



واختتمت ليندا حديثها بالإشارة إلى أن التمر الهندي يوفر لمرضى السكري حماية كبيرة ضد الإصابة بالسرطان، بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة، التي تكافح الشوارد الحرة بالجسم.

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