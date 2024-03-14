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بوحبيب: ميقاتي يختزل دور الوزارات بشخصه

3/14/2024 6:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هاجم وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقال إنه "يختزل دور الوزارات كالخارجية والدفاع بشخصه".
وقال بو حبيب في تصريح: "ميقاتي يختزل دور الوزارات كالخارجية والدفاع بشخصه، فهو يلتقي الموفدين الدوليين بمفرده وحتى عندما يسافر خارج لبنان، يطلب من السفراء المعتمدين في الدول التي يكون فيها تركه بمفرده بعد اخذ الصورة التذكارية".
ولفت إلى أن مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين "لا يحب التعاطي مع خارجية بلاده، وهو لا يتعاون مع خارجية لبنان".
وشدد على "أننا نريد حلولا كاملة غير مجتزأة، من ضمنها انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، كي يصبح لدينا استقرار حدودي دائم"، مضيفا: "لست مع "وحدة الساحات" ولكني أتعامل مع الوضع بواقعية".
وأكد أن "مساعدة الجيش وزيادة عديده ومده بالعتاد تعزز انتشاره جنوب الليطاني"، مستبعدا اندلاع "حربا برية ضد لبنان ولكن حرب الاستنزاف ستطول".













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