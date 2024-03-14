الاحتلال يعتقل 6 شبان من أريحا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 6 شبان من أريحا.
وقال مدير نادي الأسير في أريحا والأغوار عيد براهمة لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عمر داود دريعات من قرية الديوك التحتا، ومحمد إبراهيم الكالوني من مخيم عين السلطان، ومحمود بلهان، وعبد الرحمن أمين أبو زينة، ومطاوع أحمد أبو زينة، ومحمد بكر هندي، من مخيم عقبة جبر، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.
وأضاف، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المعتقلين، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها.
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