الاحتلال يعتقل 6 شبان من أريحا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 6 شبان من أريحا.



وقال مدير نادي الأسير في أريحا والأغوار عيد براهمة لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عمر داود دريعات من قرية الديوك التحتا، ومحمد إبراهيم الكالوني من مخيم عين السلطان، ومحمود بلهان، وعبد الرحمن أمين أبو زينة، ومطاوع أحمد أبو زينة، ومحمد بكر هندي، من مخيم عقبة جبر، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.



وأضاف، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المعتقلين، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها.

