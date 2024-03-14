ضابط استخبارات أمريكي: الغرب يفكر في كيفية التخلص من أوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر أن انتصار روسيا محتوم، وأن الغرب بدأ يفكر في كيفية التخلص من أوكرانيا.وقال ريتر في بث قناة Dialogue Works على "يوتيوب": "إن أوكرانيا هي أداة استخدمناها لإلحاق الضرر بروسيا. أصبحت هذه الأداة بالية وغير فعالة".



وأضاف أنه حان الوقت للتخلص من كييف إذ أنها لا فائدة منها.. "لم نعوّل أبدا أن ينتصر الأوكرانيون. لم نتوقع انتصارا منهم. كل ما أردناه هو أن يلحقوا ضررا ما بروسيا".



واعتبر أن كييف قد خسرت في النزاع مع روسيا، مشيرا إلى أن الغرب يتظاهر بأنه يدعم أوكرانيا، لكنه في الواقع يسمح لها فقط بالموت ببطء.



وفي وقت سابق أعلن مدير وكالة المخابرات المركزية روبرت بيرنز أنه بدون تقديم مساعدة عسكرية إضافية من جانب الولايات المتحدة ستضطر أوكرانيا للموافقة على المفاوضات مع روسيا بشروط موسكو بعد عام واحد.



وأشار إلى أن غياب المساعدات الجديدة سيؤدي إلى فقدان كييف مناطق إضافية العام الجاري.

RT