إسرائيليات يغلقن طريقا بتل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أغلقت عدة نساء إسرائيليات، الخميس، طريقا رئيسيا في تل أبيب، للمطالبة بالتوصل إلى صفقة لإعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة.

وكان من بين المتظاهرات قريبات لإسرائيليين محتجزين في غزة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "في ذروة الازدحام المروري، وقفت المتظاهرات وهنّ يحملن صورا ضخمة للمختطفين، وهتفن: 'اتفاق الآن'".

وأضافت: "أوضحت المتظاهرات أنهن لن ينسين إخوانهن وأخواتهن الذين ما زالوا محتجزين في الأنفاق".

وذكرت القناة أن حركة نسائية، لم تسمّها، بادرت إلى هذا الاحتجاج.

وبحسب القناة العبرية، استُدعيت قوات الشرطة إلى المكان لتفريق المتظاهرات اللواتي واصلن الصراخ وكافحن لمواصلة عرقلة حركة المرور، إلى أن تمكنت الشرطة من فتح الطريق، وحركة المرور في أيالون بعد حوالي نصف ساعة.

و"هتفت المتظاهرات اللواتي تم نقلهن إلى جانب الطريق: القبض على عائلات المختطفين عار"، وفق القناة.

ونقلت القناة عن عائلات أسرى إسرائيليين في غزة قولها إن "كل يوم يمر يقلل من فرصة عودة المختطفين أحياء".

وطالبت المتظاهرات النساء من جميع أنحاء إسرائيل "بالتذكير بأنه لا يوجد شيء أكثر أهمية وإلحاحاً من المختطفين "، بحسب المصدر ذاته.

وانتقدت المتظاهرات الحكومة الإسرائيلية بالقول: "عندما يؤجل أصحاب القرار إبرام الصفقة، لسنا مستعدين للتراخي.. لا نيأس، لا نستسلم".

وشهدت العديد من المدن الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، احتجاجات شبه يومية للضغط على الحكومة لإبرام صفقة مع حركة حماس لتبادل أسرى إسرائيليين وفلسطينيين ووقف إطلاق نار في غزة، وإجراء انتخابات مبكرة.

وتتوسط قطر ومصر، بمساعدة الولايات المتحدة، بين إسرائيل وحماس، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

وتقدّر إسرائيل وجود أكثر من 125 أسيرا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".