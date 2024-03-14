نتنياهو يعقد اجتماعًا مع غانتس ودرعي وغالانت لمناقشة قانون التجنيد

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN-يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا بعد ظهر اليوم الخميس مع وزير الجيش يوآف غالانت والوزير بيني غانتس ورئيس حزب شاس أرييه درعي في محاولة لإيجاد خطة تجنيد يتم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف وفقًا لموقع "واينت" الإلكتروني.

وقال الموقع، "نلاحظ أن غالانت يطالب بالتوصل إلى مخطط تفصيلي متفق عليه بحلول نهاية الشهر، وتأجيل رد الحكومة على المحكمة العليا؛ وهدف نتنياهو هو صياغة مثل هذا المخطط، ووضع جدول زمني للمضي قدماً بالتشريع".

وبحسب الموقع فقد، "عقد نتنياهو أمس جلسة في الكنيست حول قانون التجنيد بمشاركة غالانت ودرعي ووزير العدل ياريف ليفين والوزير دودي أمسالم ورئيس الائتلاف أوفير كاتس، وخلال المناقشة وجه المشاركون اتهامات قاسية ضد غالانت لرفضه. إحضار مخطط التجنيد الخاص به، وادعى البعض أيضًا أنه يروج لنهاية الحكومة وأن ذلك يضر بالمجهود الحربي".



فأجاب غالانت بحسب الموقع: "أنا أطالب منذ شهرين بإحضار قانون تمديد الخدمة وأدعو إلى ذلك". ليتم التوصل إلى اتفاقات بشأن قانون التجنيد، فلا تحدثوني عن الحرب. إذا كان ذلك يعرض الحكومة للخطر، فيمكن لرئيس الوزراء القيام بذلك".

وطرح غالانت موقفه من هذه القضية في الأسبوعين الماضيين وقال إن نتنياهو يجب أن يقود التحرك ويتوصل إلى اتفاقات مع أحزاب حكومة الطوارئ.



وأضاف "أي قانون تجنيد توافق عليه جميع أطراف حكومة الطوارئ سيكون مقبولا بالنسبة لي. لكن بدون موافقة جميع أجزاء الائتلاف فإن المؤسسة الأمنية التي أقودها لن تقدم القانون. المسؤولية ضرورية لكسب الحرب. هذه ليست قضية حزبية وليست قضية قطاعية، إنها قضية 'أمن وطني'".

وبحسب قانون التجنيد العام، فإنه وفقًا لـ الموقع، "من بلغ سن 26 عاماً ولم يتم تجنيده بعد لن يتم تجنيده في الجيش. وبموجب القانون، الذي انتهت صلاحيته، سيتم منح اليهود المتطرفين تأجيلا للخدمة، وكل عام يتم إضافة آلاف الطلاب الذين لم يتم تجنيدهم لأنهم وصلوا إلى سن الإعفاء. من بين كل هؤلاء هناك حوالي 63.000 طالب متدين كان من المفترض ظاهريًا أن يتجندوا عند انتهاء القانون، ولكن بما أنهم لم يتم تجنيدهم بسبب قرار الحكومة، مع مرور كل يوم يصل المزيد من طلاب المدارس الدينية إلى سن الإعفاء. بالنسبة للجيش الإسرائيلي، هذه قوة عاملة محتملة يصل عددها إلى عشرات الآلاف من الجنود، الذين يمكن دمجهم في أدوار مختلفة، وليس بالضرورة الأدوار القتالية".