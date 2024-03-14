إكسبو الشارقة يستعد لاستقبال أكثر من 150 ألف زائر خلال معرض ليالي رمضان

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 14 مارس، 2024:
يستعد مركز إكسبو الشارقة لتنظيم فعاليات النسخة الـ 41 من معرض "ليالي رمضان 2024"، الذي تنطلق فعالياته يوم 21 مارس الجاري وتستمر حتى 10 إبريل المقبل بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث سيكون بانتظار سكان الإمارة وزوارها 21 يوماً من أجواء التسوق الرمضانية الممتعة والتخفيضات التي تصل إلى 75% وتمتد حتى عيد الفطر السعيد لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات يقدمها أكثر من 200 عارض من كبار تجار التجزئة ونحو 500 علامة تجارية عالمية ومحلية.
ويترقب المعرض الذي يقام على مساحة تزيد عن 16 ألف متر مربع استقطاب أكثر من 150 ألف زائر وتشتمل فعالياته على العديد من العروض والأنشطة الترفيهية المصممة لجميع أفراد العائلة، كما يوفر لزواره إمكانية الفوز بجوائز قيمة من خلال السحوبات والمسابقات، حيث سيكون الدخول في السحب متاحاً أمام كافة المتسوقين الذين ينفقون ما قيمته 200 درهم وما فوق لدى أي من العلامات التجارية المشاركة في المعرض، إلى جانب الفوز بقسائم شرائية وهدايا متنوعة.
استقطاب علامات تجارية وعارضين جُدد
وأكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن معرض ليالي رمضان نجح في استقطاب علامات تجارية عالمية وعارضين جدد حرصوا على المشاركة فيه للاستفادة منه باعتباره فرصة مهمة لترسيخ حضورهم في أسواق المنطقة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين والترويج لمنتجاتهم وتعزيز نسبة مبيعاتهم، بحيث أصبح المعرض منصة مثالية للراغبين بعيش تجربة تسوق استثنائية، خاصةً مع نمو حجم ومستوى المشاركة والتنوع في تخصصات الجهات العارضة، والحرص على جودة التنظيم والمنتجات وتميّز العروض المطروحة والحسومات الجاذبة، مما يضمن تلبية كافة احتياجات الزوار ويتيح لهم الاستفادة من المنتجات والعروض المُقدمة وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء.
وأضاف المدفع أن مركز إكسبو الشارقة حرص على أن يواصل معرض ليالي رمضان بنسخته الجديدة مسيرته الناجحة كحدث تجاري مميز يقدم تجربة استثنائية لسكان وزوار إمارة الشارقة خلال شهر رمضان المبارك، وأن يحافظ على مكانته بعد أن أصبح علامة بارزة على قائمة الفعاليات الرمضانية التي ينتظرها الجمهور لشراء مختلف احتياجاتهم بأسعار تنافسية، مستفيدين من تنوع المنتجات والعروض الترويجية التي يقدمها مئات العارضين من مختلف العلامات التجارية، مشيراً إلى أن من أبرز ما يميز هذا المعرض أن دوره لا يقتصر على التسوق فقط، بل يسعى إلى إضفاء أجواء مميزة من خلال فعالياته وبرامجه الرمضانية والتراثية الموجهة لكافة فئات المجتمع.
قاعات وأركان مميزة
ويتميز معرض "ليالي رمضان" بالقاعات المتميزة مثل ركن الإفطار الذي يقدم مأكولات شهية محلية وعربية وعالمية، وقرية التراث التي تعرض مجموعة من الملابس الشعبية والأدوات والمشغولات اليدوية والبخور والمشروبات والأطباق الشعبية والرمضانية، وركن الأطفال الذي يضم مجموعة من الألعاب الترفيهية ويستقبل المعرض زوراه طيلة شهر رمضان يومياً من الساعة 5:00 مساءً وحتى الساعة 1:00 صباحاً ومن الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 12 ليلاً خلال أيام عيد الفطر المبارك.
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