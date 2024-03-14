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ديوان الخدمة غدا آخر موعد لتسجيل الباحثين عن عمل

3/14/2024 6:05:25 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق

أعلن ديوان الخدمة المدنية أن غداً الجمعة هو آخر موعد لتسجيل الباحثين عن عمل "حيث يستمر التسجيل إلى الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل " ودعا من يرغب في التسجيل الآن عن طريق موقعه الإلكتروني

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