ديوان الخدمة غدا آخر موعد لتسجيل الباحثين عن عمل

ديوان الخدمة غدا آخر موعد لتسجيل الباحثين عن عمل
التاريخ
3/14/2024 6:05:25 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) مريم بندق
أعلن ديوان الخدمة المدنية أن غداً الجمعة هو آخر موعد لتسجيل الباحثين عن عمل "حيث يستمر التسجيل إلى الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل " ودعا من يرغب في التسجيل الآن عن طريق موقعه الإلكتروني
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