شركة سلام ومجموعة إذكاء يُعلنان اتفاقية لمد كوابل دولية برية عابرة للحدود بين السعودية وعُمان

(MENAFN
- BCW Global) المملكة العربية السعودية، الرياض: 13مارس 2024
أعلنت شركة "سلام"- الحائزة مؤخراً على لقب أسرع العلامات التجارية نمواً وأكثرها ابتكاراً في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية وذلك ضمن جوائز جلوبال براندز 2023- اتفاقية برنامج تعاونٍ مع مجموعة إذكاء في سلطنة عُمان بهدف تعزيز التعاون المتبادل في مجال توصيل كابلات الربط الدولية والتوسع في الربط الدولي البري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.
ووقع برنامج التعاون كلاً من المهندس أحمد العنقري الرئيس التنفيذي لشركة سلام والمهندس سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي لمجموعة إذكاء.
وقال المهندس أحمد العنقري الرئيس التنفيذي لشركة سلام: "نهدف عبر هذه الاتفاقية إلى إيجاد سعات اتصال دولية تُعزز مكانة السعودية كنقطة اتصال عالمية والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويعتبر برنامج التعاون مع إذكاء إضافة نوعية لسعات الاتصال الدولية التي تمتلكها سلام كمشغّل اتصال دولي ويتكامل مع شبكة الكوابل البرية والبحرية لدينا التي تمتد لـ 24,000 كيلو متراً في أنحاء السعودية، ونحن سعيدون بهذه الشراكة مع شريك مميز مثل مجموعة إذكاء لخبرتها في المجال عبر إحدى شركات المجموعة وهي الشركة العمانية للشبكات المعلوماتية (DataOM)".
من جانبه أوضح المهندس سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي لمجموعة إذكاء بأنه وبموجب هذه الشراكة ستقوم كلاً من مجموعة إذكاء وشركة سلام السعودية بالنظر والعمل في موضوع الربط الدولي البري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية عن طريق مد الكوابل البرية العابرة للحدود، بحيث تتولى مجموعة إذكاء الاستثمار والتمويل وتنفيذ مراحل العمل بالمشروع في الجانب العماني خلال إحدى شركات المجموعة وهي الشركة العمانية للشبكات المعلوماتية (DataOM) ، فيما سيكون دور شركة سلام بالعمل فيما يخص الجانب السعودي.
وتعتبر "سلام" شركة في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية، وتمتلك سمعة مرموقة بفضل حلولها المبتكرة ومساهماتها الرئيسية في دعم مسيرة التحول الرقمي للمملكة. كما تلتزم "سلام" بتزويد العملاء بأفضل الحلول في مجالات الاتصال، وأمن المعلومات، والخدمات السحابية، وخدمات التكنولوجيا الناشئة وتصميم منظومة اتصال سلسلة تعزز ترابط الأفراد والشركات في ظل مشهد رقمي متغير باستمرار.
ويجدر بالذكر شركة داتا أوم (DATAOM)، هي إحدى شركات مجموعة إذكاء، وتعمل في مجال الربط الدولي وبالكابلات الدولية البحرية وخدمات النقل والبيع الجملة وتوفر منتجات وخدمات الاتصالات المختلفة في سلطنة عمان.
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